5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Новий тренер МЮ розпочав із унікальної перемоги: завдяки зірці Шахтаря

Олег Люлька
5 грудня, 20:17
У дебютному матчі під керівництвом німця Ральфа Рангніка Манчестер Юнайтед обіграв удома Крістал Пелас 1:0 – єдиний гол забив експівзахисник Шахтаря Фред

Ральф Рангнік і Фред / Фото: Reuters

Переможний для Манчестер Юнайтед гол Фред шикарним дальнім ударом забив на 77-й хвилині.

Нагадаємо, 2018-uj цей гравець перейшов до МЮ із Шахтаря за рекордні для "гірників" 59 млн євро.

Реклама

Отже, учень Валерія Лобановського Ральф Рангнік з перемоги стартував біля керма МЮ.

Реклама

Що цікаво, Роналду, якому пророкували лаву запасних за Рангніка, відбігав проти Крістал Пелас увесь матч.

Реклама

Зазначимо, що перемога над Крістал Пелас зробила 63-річного Рангніка унікальним. Він став першим німецьким тренером в історії АПЛ, який виграв у своєму дебютному матчі.

Раніше цього не вдалося досягти Феліксу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зіверту, Даніелю Фарку та Томасу Тухелю.

При цьому манкуніанці не пропустили на домашньому стадіоні вперше із квітня 2021 року.