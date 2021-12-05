Новий тренер МЮ розпочав із унікальної перемоги: завдяки зірці Шахтаря

Ральф Рангнік і Фред / Фото: Reuters

Переможний для Манчестер Юнайтед гол Фред шикарним дальнім ударом забив на 77-й хвилині.

Нагадаємо, 2018-uj цей гравець перейшов до МЮ із Шахтаря за рекордні для "гірників" 59 млн євро.

Реклама

Отже, учень Валерія Лобановського Ральф Рангнік з перемоги стартував біля керма МЮ.

Реклама

Що цікаво, Роналду, якому пророкували лаву запасних за Рангніка, відбігав проти Крістал Пелас увесь матч.

Реклама

Зазначимо, що перемога над Крістал Пелас зробила 63-річного Рангніка унікальним. Він став першим німецьким тренером в історії АПЛ, який виграв у своєму дебютному матчі.

Раніше цього не вдалося досягти Феліксу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зіверту, Даніелю Фарку та Томасу Тухелю.

При цьому манкуніанці не пропустили на домашньому стадіоні вперше із квітня 2021 року.