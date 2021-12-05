Новый тренер МЮ начал с уникальной победы: благодаря звезде Шахтера

Ральф Рангник и Фред / Фото: Reuters

Победный для Манчестер Юнайтед гол Фред шикарным дальним ударом забил на 77-й минуте.

Напомним, в 2018-м этот игрок перешел в МЮ из Шахтера за рекордные для "горняков" 59 млн евро.

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Таким образом ученик Валерия Лобановского Ральф Рангник с победы стартовал у руля МЮ.

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Что интересно, Роналду, которому прочили скамейку запасных при Рангнике, отбегал против Кристал Пэлас весь матч.

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Отметим, что победа над Кристал Пэлас сделала 63-летнего Рангника уникальным. Он стал первым немецким тренером в истории АПЛ, который выиграл в своем дебютном матче.

Ранее подобного не удалось добиться Феликсу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зиверту, Даниэлю Фарке и Томасу Тухелю.

При этом манкунианцы не пропустили на домашнем стадионе впервые с апреля 2021 года.