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Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
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Десна --
Мариуполь --
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Черноморец --
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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
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Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
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Новый тренер МЮ начал с уникальной победы: благодаря звезде Шахтера

Олег Люлька
5 декабря, 20:17
В дебютном матче под руководством немца Ральфа Рангника Манчестер Юнайтед обыграл дома Кристал Пэлас 1:0 – единственный гол забил экс-полузащитник Шахтера Фред

Ральф Рангник и Фред / Фото: Reuters

Победный для Манчестер Юнайтед гол Фред шикарным дальним ударом забил на 77-й минуте.

Напомним, в 2018-м этот игрок перешел в МЮ из Шахтера за рекордные для "горняков" 59 млн евро.

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Таким образом ученик Валерия Лобановского Ральф Рангник с победы стартовал у руля МЮ.

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Что интересно, Роналду, которому прочили скамейку запасных при Рангнике, отбегал против Кристал Пэлас весь матч.

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Отметим, что победа над Кристал Пэлас сделала 63-летнего Рангника уникальным. Он стал первым немецким тренером в истории АПЛ, который выиграл в своем дебютном матче.

Ранее подобного не удалось добиться Феликсу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зиверту, Даниэлю Фарке и Томасу Тухелю.

При этом манкунианцы не пропустили на домашнем стадионе впервые с апреля 2021 года.