Новий Ломаченко? Перспективний українець жорстко "виніс" американця

Сергій Богачук здобув 20-ту перемогу на професійному рингу / Фото: Getty Images

У Мотебелло (США) відбувся вечір професійного боксу, організований промоутерськими компаніями 360 Promotions і Roy Jones Jr. Boxing.

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У головному поєдинку шоу зустрілися боксери першої середньої ваги – 26-річний українець Сергій Богачук (20-1, 20 KO) і 28-річний американець Рафаель Ігбокве (16-3, 7 КО).

Бій, який більше нагадував побиття, пройшов за повної переваги українця – настільки безпорадним виявився американець.

У 6-му раунді рефері змушений був зупинити поєдинок, після того як кут американця зняв свого боксера. Сергій Богачук здобув перемогу технічним нокаутом.

Тепер на рахунку українця 20 перемог на професійному рингу. Єдиної поразки Богачук зазнав в березні цього року, коли українського боксера нокаутував в чемпіонському бою Брендон Адамс з США.