Новый Ломаченко? Перспективный украинец жестко "вынес" американца

Сергей Богачук одержал 20-ю победу на профессиональном ринге / Фото: Getty Images

В Мотебелло (США) состоялся вечер профессионального бокса, организованный промоутерскими компаниями 360 Promotions и Roy Jones Jr. Boxing.

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В главном поединке шоу встретились боксеры первого среднего веса – 26-летний украинец Сергей Богачук (20-1, 20 KO) и 28-летний американец Рафаэль Игбокве (16-3, 7 КО).

Бой, который напоминал больше избиение, прошел с подавляющем преимуществом украинца – настолько беспомощным оказался американец.

В 6-м раунде рефери вынужден был остановить поединок, после того как угол американца снял своего боксера. Сергей Богачук одержал победу техническим нокаутом.

Теперь на счету украинца 20 побед на профессиональном ринге. Единственное поражение Богачук потерпел в марте этого года, когда украинского боксера нокаутировал в чемпионском бою Брэндон Адамс из США.