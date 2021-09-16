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Я побил Кличко, а утром захотел умереть. Откровения скандального боксера

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 сентября, 16:03
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У него всегда была одна цель – побить Владимира Кличко. Как только это произошло, Тайсон Фьюри упал в депрессию, его уже ничто не мотивировало
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свою самую знаковую победу в карьере. В ноябре 2015 года он победил Владимира Кличко, отобрав у украинца все чемпионские титулы.

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"Мне казалось, что я покорил мир. Я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда с восхищением смотрел на него.

Когда я победил Владимира, бокс для меня закончился. Я не хотел продолжать. У меня всегда была цель – побить Кличко. Когда я ее достиг, то больше ничего не могло меня мотивировать.

Я больше не хотел жить. Я был бы рад умереть в 27 лет. Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Мне было плевать. Каждое утро я просыпался и хотел просто умереть", – цитирует Фьюри Sky Sports.

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После победы над Кличко Фьюри попался на употреблении наркотиков и был дисквалифицирован. Его также лишили всех чемпионских поясов.

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Через три года Тайсон вернулся и провел два боя с чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Сначала была ничья, а второй поединок Фьюри выиграл нокаутом. Третий бой между этими боксерами запланирован на 9 октября.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

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