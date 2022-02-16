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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Нові обійми з росіянином: скандал українця Абраменка після срібла Пекіна (фото)

Павло Василенко
16 лютого, 15:42
Обійми українського фристайліста з представником країни-агресора, які розпочалися у Пхенчхані-2018, продовжилися на Іграх-2022

Росіянин Буров і українець Абраменко / Фото: Getty Images

Сьогодні Олександр Абраменко виборов першу для України медаль на Олімпіаді-2022 у Пекіні, взявши срібло у фристайлі.

І знову українець потрапив у скандал, пов'язаний з обіймами з представником країни-агресора.

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Абраменко та спортсмен із РОК Ілля Буров, який посів третє місце, дали один одному п'ять. А після того, як вони обмінялися рукостисканням, Буров зі спини обійняв українця.

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Нагадаємо, перед Іграми у Пекіні Міністерство спорту України дало нашим спортсменам антиросійські рекомендації.

"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами з російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – говорив міністр спорту Вадим Гутцайт.

Утім, прапора Росії у Пекіні-2022 і немає – за махінації з допінгом спортсмени цієї країни виступають на Іграх у Китаї без прапора, гімну та навіть назви своєї країни, під абревіатурою РОК – Російський олімпійський комітет.

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Зазначимо, що з росіянином Буровим українець Абраменко обіймався і на Іграх-2018 у Пхенчхані, де наш спортсмен був золотим, а Буров – бронзовим.

"Своїх колег з різних країн, зокрема і з Росії, я знаю багато років, ми дружимо, ніколи один одного не ображаємо. Іллю я обгорнув нашим прапором у пориві сильних душевних емоцій, привітав його з бронзовою нагородою. Жодних політичних моментів тут шукати не слід", – казав тоді Абраменко.

Додамо, що на літніх Іграх-2020 у Токіо потрапила в скандал інша українка Ярослава Магучих, яка обіймалася з довіреною особою Путіна – Марією Ласіцкене.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters