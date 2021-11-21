21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
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Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
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Верес --
Металіст 1925 --
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Маріуполь --
Львів --
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Рух --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Десна --
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Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вольфсбург --
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Нокаутую вилупка! Ф'юрі назвав дату бою

Олег Люлька
21 листопада, 18:29
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, коли відбудеться його наступний поєдинок – довго чекати не доведеться

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Циганський король знудьгувався за боксом. Перед жовтневим боєм з Вайлдером Ф'юрі був без діла 20 місяців. І чергового такого простою не бажає.

"Я однозначно проведу наступний бій наприкінці лютого або на початку березня, даю мільйон відсотків. Або ж я звільню всю свою промоутерську команду і самостійно займатимуся своїми справами, створю Gipsy King Promotions", – наводить слова Ф'юрі Fightnews.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

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"Мені начхати, хто буде суперником, тому що результат бою завжди буде однаковим: я переможу і нокаутую якогось вилупка", – додав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Найбільш вірогідним суперником Ф'юрі називають "тимчасового" чемпіона WBC Ділліана Вайта, але не виключено, що Тайсон поб'ється з Джо Джойсом чи навіть Олександром Усиком.

Відзначимо, що Ф'юрі вже пригрозив переїхати Усика фурою.

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Дивіться, як Ф'юрі в жовтні нокаутував Вайлдера