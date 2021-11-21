Нокаутую вилупка! Ф'юрі назвав дату бою

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Циганський король знудьгувався за боксом. Перед жовтневим боєм з Вайлдером Ф'юрі був без діла 20 місяців. І чергового такого простою не бажає.

"Я однозначно проведу наступний бій наприкінці лютого або на початку березня, даю мільйон відсотків. Або ж я звільню всю свою промоутерську команду і самостійно займатимуся своїми справами, створю Gipsy King Promotions", – наводить слова Ф'юрі Fightnews.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

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"Мені начхати, хто буде суперником, тому що результат бою завжди буде однаковим: я переможу і нокаутую якогось вилупка", – додав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Найбільш вірогідним суперником Ф'юрі називають "тимчасового" чемпіона WBC Ділліана Вайта, але не виключено, що Тайсон поб'ється з Джо Джойсом чи навіть Олександром Усиком.

Відзначимо, що Ф'юрі вже пригрозив переїхати Усика фурою.

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Дивіться, як Ф'юрі в жовтні нокаутував Вайлдера