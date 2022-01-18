Нокаутуй мене! Жертва Усика заплатить 20 мільйонів за поразку

Брієдіс, Усик і Пол / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі латвієць Майріс Брієдіс, який безуспішно намагався викликати на бій із собою Канело та Олександра Усика, переключився на скандального блогера Джейка Пола.

Брієдіс пообіцяв американцеві 10 млн доларів, якщо той у нього просто виграє, і вдвічі більше – якщо нокаутує.

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"Я б хотів запропонувати Полу справжній бій проти чемпіона світу з боксу. Я б поставив на кон свій пояс. Що може бути краще для будь-якого справжнього бійця чи боксера? Прийди і спробуй забрати титул. Якщо тобі це вдасться, ти також заробиш 10 мільйонів доларів або навіть 20 мільйонів, якщо ще й нокаутуєш мене. Я гадаю, це чудова пропозиція для нього", – сказав 37-річний Брієдіс каналу Intu Boxing.

"Так, я пропоную йому 20 мільйонів доларів, якщо він мене нокаутує. Я спілкувався зі своїми спонсорами, вони погодилися з моєю пропозицією для Пола", – додав Брієдіс.

Зазначимо, що 2018-го Брієдіс ледь не здолав Усика у крузервейті. Українець виграв той бій у Ризі з мінімальною перевагою – 115:113, 115:113, 114:114.

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Це був найскладніший поєдинок у профі-кар'єрі Усика, котрий минулої осені став чемпіоном світу в суперважах.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

Щодо потенційного суперника Брієдіса Джейка Пола, то в грудні американець нокаутував зірку змішаних єдиноборств Тайрона Вудлі у бою за правилами боксу. Щоправда, на думку хейтера Усика Івана Редкача, це був договірняк.

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