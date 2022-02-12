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Лідс --
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Барселона --
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Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
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Колос --
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Верес --
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Десна --
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Олександрія --
Львів --
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Інгулець --
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Баварія --
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Ювентус --
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Лілль --
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Нокаут від Бізона! Спаринг-партнер Усика завалив бразильця (відео)

Павло Василенко
12 лютого, 22:48
Український суперважковаговик Дмитро Безус продовжив свою переможну серію на профі-рингу

Спаринг-партнер Усика - в ударі / Фото: Колаж: Сьогодні

32-річний Дмитро Безус із Сєвєродонецька виграв свій восьмий бій на професійному рингу, нокаутувавши на вечорі боксу у Ризі 39-річного бразильця Марселу Насіменту.

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Насіменту на прізвисько Центуріон протримався проти українця, відомого на прізвисько Бізон, менше двох раундів.

Безус струсонув бразильця правим прямим, а потім добив його, відправивши під канати рингу.

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Насіменту, хитаючись, зумів піднятися, але рефері не дав бою продовжитись, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Для бразильця це 22-га поразка при 18-ти перемогах. Для непереможного українця – четвертий виграш нокаутом.

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Зазначимо, що зріст Безуса – два метри, вага 126 кг. До переходу в бокс 2019 року він виграв чимало титулів у кікбоксингу, що робить його схожим на Віталія Кличка.

Минулої осені Безус був спаринг-партнером Олександра Усика перед переможним для останнього поєдинком із Ентоні Джошуа.

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