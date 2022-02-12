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Нокаут от Бизона! Спарринг-партнер Усика завалил бразильца (видео)

Павел Василенко
12 февраля, 22:48
Украинский супертяж Дмитрий Безус продолжил победную серию на профи-ринге

Спарринг-партнер Усика - в ударе / Фото: Коллаж: Сегодня

32-летний Дмитрий Безус из Северодонецка выиграл свой восьмой бой на профессиональном ринге, нокаутировав на вечере бокса в Риге 39-летнего бразильца Марселу Насименту.

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Насименту по прозвищу Центурион продержался против украинца, известного по прозвищу Бизон, менее двух раундов.

Безус сильно потряс бразильца правым прямым, а затем добил его, отправив под канаты ринга.

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Насименту, шатаясь, сумел подняться, но рефери не дал бою продолжиться, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Для бразильца это 22-е поражение при 18 победах. Для непобедимого украинца – четвертый выигрыш нокаутом.

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Отметим, что рост Безуса – два метра ровно, вес 126 кг. До перехода в бокс в 2019 году, он выиграл немало титулов в кикбоксинге, что делает его похожим на Виталия Кличко.

Прошлой осенью Безус был спарринг-партнером Александра Усика перед победным для последнего поединком с Энтони Джошуа.

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