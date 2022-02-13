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Але це не точно: український біатлоніст пожартував після гонки

Любомир Луканюк
13 лютого, 14:51
Дмитро Підручний допустив п'ять промахів у гонці переслідування та фінішував на 13-му місці

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпійських іграх відбулася чоловіча гонка переслідування. Дмитро Підручний після вчорашнього спринту показав 13-й результат і міг поборотися за нагороди.

Але після сьогоднішніх 12,5 км дистанції наш біатлоніст фінішував на тому ж 13 місці. Чому так сталося, Дмитро пояснив після перегонів.

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"Шкода, що не вдалося покращити свою позицію. Але дуже складні погодні умови. Через снігопад не було хорошого ковзання лиж. Високої швидкості. Тішить, що хоч зумів дотерпіти до фінішу.

Плюс додайте сюди промахи на стрільбі. П'ять штук. Був сильний вітер. Якби я на стрільбищі вичікував, коли закінчаться пориви вітру, то, може, було б менше промахів. Але це не точно", – з гумором прокоментував свою стрільбу наш біатлоніст.

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