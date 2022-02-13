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Но это не точно: украинский биатлонист пошутил после гонки

Любомир Луканюк
13 февраля, 14:51
Дмитрий Пидручный допустил пять промахов в гонке преследования и финишировал на 13-м месте

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпийских играх состоялась мужская гонка преследования. Дмитрий Пидручный после вчерашнего спринта показал 13-й результат и мог побороться за награды.

Но после сегодняшних 12,5 км дистанции наш биатлонист финишировал на том же 13-м месте. Почему так произошло Дмитрий объяснил после гонки.

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"Жаль, что не удалось улучшить свою позицию. Но очень сложные погодные условия. Из-за снегопада не было хорошего скольжения лыж. Высокой скорости. Радует, что хоть сумел дотерпеть до финиша.

Плюс добавьте сюда промахи на стрельбе. Пять штук. Был сильный ветер. Если бы я на стрельбище выжидал, когда закончатся порывы ветра, то, может быть, было б меньше промахов. Но это не точно", – с юмором прокомментировал свою стрельбу наш биатлонист.

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