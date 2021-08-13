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Ніхто не змінить моєї поваги до українок! Ласіцкене вперше прокоментувала скандал з Магучіх

Андрій Трофімов
13 серпня, 12:34
Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене висловила свою думку про ситуацію в Токіо-2020, коли Ярослава Магучіх обіймалася з нею після змагань у стрибках у висоту

Заява Ласіцкене

Олімпійська чемпіонка Токіо росіянка Марія Ласіцкене прокоментувала скандал, який спалахнув після змагань у стрибках у висоту. Тоді українка Ярослава Магучіх з національним прапором обіймалася з Ласіцкене.

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Природно, в Україні від Ярослави зажадали пояснень. Магучіх чітко позначила свою позицію. Пояснила, що фото зробила на емоціях і визнала, що Росія воює проти України.

"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчаткам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення.

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Жодні заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них.

P. S. На цьому тему вважаю закритою, і жодних коментарів з цього приводу більше не буде", – написала Ласіцкене в Instagram.

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