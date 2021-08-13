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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Никто не изменит моего уважения к украинкам! Ласицкене впервые прокомментировала скандал с Магучих

Андрей Трофимов
13 августа, 12:34
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказала свое мнение о ситуации в Токио-2020, когда Ярослава Магучих обнималась с ней после соревнований в прыжках в высоту

Заявление Ласицкене

Олимпийская чемпионка Токио россиянка Мария Ласицкене прокомментировала скандал, который вспыхнул после соревнований в прыжках в высоту. Тогда украинка Ярослава Магучих с национальным флагом обнималась с Ласицкене.

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Естественно, в Украине от Ярославы потребовали объяснений. Магучих четко обозначила свою позицию. Объяснила, что фото сделала на эмоциях и признала, что Россия воюет против Украины.

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения.

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Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним.

P. S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счет больше не будет", – написала Ласицкене в Instagram.

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