Ніякого Усика! Ф'юрі заборонили повертатися на ринг

Ф'юрі і Вайлдеру тимчасово заборонили повертатися на ринг / Фото: REUTERS
Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера в 11-му раунді, а до цього обидва боксери по два рази побували в нокдауні.
Атлетична комісія штату Невада відсторонила обох боксерів. У випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада. До речі, раніше з'явилася інформація, що Ф'юрі може завершити кар'єру.
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А ось Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року! Такі наслідки важкого нокауту.
Відзначимо, що у відстороненні боксерів немає нічого незвичайного – це звичайна практика, коли в поєдинку були нокдауни або нокаути.
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