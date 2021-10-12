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Ніякого Усика! Ф'юрі заборонили повертатися на ринг

Олександр Трикіша
12 жовтня, 19:20
Чотири нокдауни і нокаут на двох не пройшли безслідно для Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера. Учасникам божевільного бою на вихідних тимчасово заборонили повертатися на ринг

Ф'юрі і Вайлдеру тимчасово заборонили повертатися на ринг / Фото: REUTERS

Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера в 11-му раунді, а до цього обидва боксери по два рази побували в нокдауні.

Атлетична комісія штату Невада відсторонила обох боксерів. У випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада. До речі, раніше з'явилася інформація, що Ф'юрі може завершити кар'єру.

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Читайте також: Коли Ф'юрі закінчить кар'єру: варіанти з Усиком і без

А ось Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року! Такі наслідки важкого нокауту.

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Відзначимо, що у відстороненні боксерів немає нічого незвичайного – це звичайна практика, коли в поєдинку були нокдауни або нокаути.

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