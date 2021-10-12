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Никакого Усика! Фьюри запретили возвращаться на ринг

Александр Трикиша
12 октября, 19:20
Четыре нокдауна и нокаут на двоих не прошли бесследно для Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Участникам сумасшедшего боя на выходных временно запретили возвращаться на ринг

Фьюри и Уайлдеру временно запретили возвращаться на ринг / Фото: REUTERS

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде, а до этого оба боксера по два раза побывали в нокдауне.

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила обоих боксеров. В случае с Фьюри ограничились лишь одним месяцем – до 24 ноября. Кстати, ранее появилась информация, что Фьюри может завершить карьеру.

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А вот Уайлдер не сможет боксировать до 8 апреля 2022 года! Такие последствия тяжелого нокаута.

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Отметим, что в отстранении боксеров нет ничего необычного – это обычная практика, когда в поединке были нокдауны или нокауты.

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