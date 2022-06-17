Жодних змагань з фашистами! Українці бойкотують турнір із росіянами

Богдан Ядов ставав чемпіоном Європи з дзюдо / Фото: Getty Images

Російський спорт максимально ізолюється від цивілізованого світу. В усьому виною – напад фашистської армії РФ на Україну, що призводить до масових руйнувань та вбивств.

Багато асоціацій усувають спортсменів із РФ, проте є й винятки. Наприклад, Міжнародна федерація дзюдо на чолі з Маріусом Візером публічно виступили проти виключення росіян.

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На їхню думку, "спорт поза політикою", а росіяни не повинні відповідати за дії свого фюрера. Свою реакцію на слова опублікував президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

"ФДУ отримала офіційну відповідь від IJF та її пана Маріуса Візера з приводу допуску до світових стартів російської та білоруської команд. Всупереч рекомендації МОК у березні зараз всі переграли. Вони нам співчувають. Але ж це наша війна. Усунення команд – це політика та дискримінація. IJF своє рішення не змінюватиме і вже 24-26 червня російські дзюдоїсти братимуть участь у Grand Slam в Улан-Баторі в нейтральному статусі. Я вдячний IJF за відповідь, але є позиція ФДУ, яку ми озвучили раніше. Якщо російських та білоруських дзюдоїстів не усунуть від змагань, ми не братимемо участь у стартах під егідою IJF. Ми просто не можемо вчинити якось інакше.

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В країні йде жорстока війна, націлена на знищення України як нації: скалічені діти, тисячі загиблих мирних людей, зруйновані будинки, стерті з лиця землі цілі міста та села, воїни гинуть. Серед загиблих є і тренери з дзюдо. І все тому, що хтось бачить межі нашої країни. І, до речі, не лише нашої. Я запланував зустріч із головою НОК України Сергієм Бубкою та Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Хочемо ще раз усе проговорити, обміркувати, можливо, виробимо якусь нову стратегію".

Раніше Володимир Путін та його близький друг Аркадій Роттенберг усунуто з усіх посад у Міжнародній федерації дзюдо. Російський фюрер був почесним президентом організації, яке підданий – посло IJF.