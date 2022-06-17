Никаких соревнований с фашистами! Украинцы бойкотируют турнир с россиянами

Богдан Ядов становился чемпионом Европы по дзюдо / Фото: Getty Images

Российский спорт максимально изолируется от цивилизованного мира. Всему виной – нападение фашистской армии РФ на Украину, которое приводит к массовым разрушениям и убийствам.

Многие ассоциации отстраняют спортсменов из РФ, однако есть и исключения. К примеру, Международная федерация дзюдо во главе с Мариусом Визером публично выступили против исключения россиян.

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По их мнению, "спорт вне политики", а россияне не должны нести ответственность за действия своего фюрера. Свою реакцию на эти слова опубликовал президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

"ФДУ получила официальный ответ от IJF и ее господина Мариуса Визера по поводу допуска к мировым стартам российской и белорусской команд. Вопреки рекомендации МОК в марте, сейчас все переиграли. Они нам сочувствуют. Но это наша война. Отстранение команд – это политика и дискриминация. IJF свое решение менять не будет и уже 24-26 июня российские дзюдоисты будут принимать участие в Grand Slam в Улан-Баторе в нейтральном статусе. Я благодарен IJF за ответ, но есть и позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше. Если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF. Мы просто не можем поступить как-то иначе.

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В стране идет жестокая война, нацеленная на уничтожение Украины как нации: искалеченные дети, тысячи погибших мирных людей, разрушенные дома, стертые с лица земли целые города и села, воины гибнут. Среди погибших есть и тренеры по дзюдо. И все потому, что кто-то по-своему видит границы нашей страны. И, кстати, не только нашей. Я запланировал встречу с главой НОК Украины Сергеем Бубкой и Министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Хотим еще раз все проговорить, обдумать, возможно выработаем какую-то новую стратегию".

Ранее Владимир Путин и его близкий друг Аркадий Роттенберг отстранены от всех должностей в Международной федерации дзюдо. Российский фюрер был почетным президентом организации, а его подданый – посло IJF.