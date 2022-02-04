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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Жодних контактів з росіянами. Українська бобслеїстка виключає дружбу з представниками РФ

Сергій Шаховець
4 лютого, 11:51
Перша бобслеїстка з України на Олімпійських іграх Лідія Гунько пояснила свою позицію у відносинах з російськими спортсменами

Лідія Гунько – перша бобслеїстка з України на Олімпійських іграх / Фото: Getty Images

На думку 28-річної спортсменки, яка вразила вболівальників ефектною зачіскою, поки йде агресія з боку Російської Федерації щодо України, ні про яку дружбу не може бути й мови.

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"Ми явно не друзі з російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо легко йти з ними на контакт.

Намагаєшся дистанціюватися від цього під час змагань і тренувань. Але, звичайно, у реальному житті це не можна ігнорувати, бо від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", – сказала Гунько в інтерв'ю CNN.

Сама Гунько має родичів як в Україні, так і в Росії, і вона каже, що обидві групи будуть її підтримуватимуть.

"Ми одна сім'я, і ми маємо підтримувати один одного".



Зазначимо, що з транспортуванням боба-саней Лідії Гунько до Китаю виникла проблема. Пекінці заломили величезну ціну на тестування її спорядження на коронавірус . Втім, все для спортсменки закінчилося благополучно.

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Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах. За словами міністра спорту, він буде задоволений і однією нагородою.