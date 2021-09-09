Нічого собі права: боєць відправив суперника в глухий нокаут ударом в щелепу

Нокаут на турнірі Гран-При 84 Bushido Qazaqstan

Перший раунд почався з боротьби бійців в партері, після чого їх розборонив рефері і повернув в стійку. Але майже відразу ж Шералієв зловив суперника потужним ударом з правої в щелепу і наглухо вирубив.

Діханбаєв звалився на канвас без почуттів. Рефері намагався дістати з його рота капу, а в цей час з-під його іншої руки почала сочитися кров. Просто жах!

Відзначимо, що для 38-річного Діханбаєва це був дебютний бій у MMA. Ймовірно, повернутися на ринг у нього тепер буде набагато менше бажання.

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