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Нічого собі права: боєць відправив суперника в глухий нокаут ударом в щелепу

Олександр Трикіша
9 вересня, 20:54
Моторошним нокаутом завершився поєдинок між Нурсултаном Шералієвим і Гані Діханбаєвим на турнірі Гран-Прі 84 Bushido Qazaqstan в Алмати

Нокаут на турнірі Гран-При 84 Bushido Qazaqstan

Перший раунд почався з боротьби бійців в партері, після чого їх розборонив рефері і повернув в стійку. Але майже відразу ж Шералієв зловив суперника потужним ударом з правої в щелепу і наглухо вирубив.

Діханбаєв звалився на канвас без почуттів. Рефері намагався дістати з його рота капу, а в цей час з-під його іншої руки почала сочитися кров. Просто жах!

Відзначимо, що для 38-річного Діханбаєва це був дебютний бій у MMA. Ймовірно, повернутися на ринг у нього тепер буде набагато менше бажання.

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