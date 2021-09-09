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Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Ничего себе правая: боец отправил соперника в глухой нокаут ударом в челюсть

Александр Трикиша
9 сентября, 20:54
Жутким нокаутом завершился поединок между Нурсултаном Шералиевым и Гани Диханбаевым на турнире Гран-При 84 Bushido Qazaqstan в Алматы

Нокаут на турнире Гран-При 84 Bushido Qazaqstan

Первый раунд начался с борьбы бойцов в партере, после чего их разборонил рефери и вернул в стойку. Но почти сразу же Шералиев поймал соперника мощным ударом с правой в челюсть и наглухо вырубил.

Диханбаев рухнул на канвас без чувств. Рефери пытался достать из его рта капу, а в это время из-под его другой руки начала сочиться кровь. Просто жуть!

Отметим, что для 38-летнего Диханбаева это был дебютный бой в MMA. Вероятно, вернуться на ринг у него теперь будет намного меньше желания.

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