Ничего себе правая: боец отправил соперника в глухой нокаут ударом в челюсть

Нокаут на турнире Гран-При 84 Bushido Qazaqstan

Первый раунд начался с борьбы бойцов в партере, после чего их разборонил рефери и вернул в стойку. Но почти сразу же Шералиев поймал соперника мощным ударом с правой в челюсть и наглухо вырубил.

Диханбаев рухнул на канвас без чувств. Рефери пытался достать из его рта капу, а в это время из-под его другой руки начала сочиться кровь. Просто жуть!

Отметим, что для 38-летнего Диханбаева это был дебютный бой в MMA. Вероятно, вернуться на ринг у него теперь будет намного меньше желания.

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