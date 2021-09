Украинка устроила ад для соперницы, но судьи были иного мнения

Сегодня в четвертьфинале ONE Championship 2021 в Сингапуре прошел реванш между украинкой Аленой Рассохиной и тайской спортсменкой Стэмп Фэйртекс. Напомним, что прошлый поединок между соперницами прошел в феврале этого года, тогда яркую победу одержала украинка.

Читайте также: Украинка сделала гильотину сопернице: видео не для слабонервных

Обе соперницы начали поединок с осторожностью, лишь изредка делая проверочные удары. Но затем Алена резко сблизилась с Фэйртекс и перевела поединок на пол. Большую часть раунда украинка доминировала, но в конце чуть не попалась на удушающий прием Стэмп, из которого сумела выбраться.

Во втором раунде Алена захватила руку Стэмп на болевой и тайская спортсменка едва не сдалась. От досрочной победы украинку отделяли всего несколько секунд.

После завершения 3-го раунда судьи должны были определить победителя боя. Поскольку на протяжении всего поединка доминировала украинка, ожидалось, что она добудет вторую победу над Стэмп. Но судьи решили, что сильнее была тайская спортсменка.

Stamp avenges her loss to Alyona Rassohyna via split decision, advancing to the ONE Women's Atomweight World Grand Prix Semifinals! #ONEEmpower#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/9V8jMjtLDA