Українка влаштувала пекло для суперниці, але судді були іншої думки

Сьогодні у чвертьфіналі ONE Championship 2021 у Сінгапурі пройшов реванш між українкою Альоною Рассохіною і тайською спортсменкою Стемп Фейртекс. Нагадаємо, що минулий поєдинок між суперницями пройшов в лютому цього року, тоді яскраву перемогу здобула українка.

Обидві суперниці почали поєдинок з обережністю, лише зрідка роблячи перевірочні удари. Але потім Альона різко зблизилася з Фейртекс і перевела поєдинок на підлогу. Більшу частину раунду українка домінувала, але в кінці мало не попалася на задушливий прийом Стемп, з якого зуміла вибратися.

У другому раунді Альона захопила руку Стемп на больовий і тайська спортсменка ледь не здалася. Від дострокової перемоги українку відокремлювали всього кілька секунд.

There & # 39; s NO CHANCE Stamp taps tonight! #ONEEmpower #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/Sg93UFUcJb

Після завершення 3-го раунду судді повинні були визначити переможця бою. Оскільки протягом усього поєдинку домінувала українка, очікувалося, що вона здобуде другу перемогу над Стемп. Але судді вирішили, що сильнішою була тайська спортсменка.

Stamp avenges her loss to Alyona Rassohyna via split decision, advancing to the ONE Women & # 39; s Atomweight World Grand Prix Semifinals! #ONEEmpower #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/9V8jMjtLDA