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Нізащо! Українця вилучили у першому ж матчі за Бордо (відео)

Андрій Трофімов
6 лютого, 19:37
За дев'ять хвилин після виходу на поле у дебютній грі за Бордо українець Данило Ігнатенко побачив перед собою червону картку, показану нізащо

Ігнатенко - жертва суддівської помилки / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українського новачка Бордо Данила Ігнатенка, орендованого у Шахтаря, перший матч за нову команду перетворився на справжній жах.

Бордо в гостях програв Реймсу 0:5 у 23-му турі чемпіонату Франції.

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Чемпіонат Франції, 23 тур
Реймс – Бордо – 5:0
Голи: Екітике, 40, Мунтесі, 46, 76, Матува, 59, Фаc, 62
Вилучення: Ігнатенко (72, Бордо)

При цьому Ігнатенко, який вийшов на заміну на 63-й хвилині за рахунку 0:4, уже за дев'ять хвилин був вилучений арбітром Ентоні Готьє.

За що? Нізащо!

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24-річний українець у підкаті ледь зачепив бельгійського захисника Реймса Максима Бузі, проте той зобразив такі страждання, що рефері купився і одразу показав українцю червону картку.

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Шокований Ігнатенко був змушений покинути поле.

ВІДЕО ВИЛУЧЕННЯ ІГНАТЕНКА (3:50)

"Суто ігровий футбольний момент. Ігнатенко спереду підкотився і зіграв у м'яч. І ліва, і права ноги були зігнуті, підібрані під себе. Не було ні виставленої ноги вперед, ні виставлених шипів. Якщо показувати такі червоні картки, мені незрозуміло, як футболісти мають використовувати підкати", – наводить слова українського ексарбітра ФІФА Сергія Шебека ua-football.

Після цієї поразки Бордо Данила Ігнатенка скотився до зони вильоту чемпіонату Франції, посідаючи другий рядок з кінця.

Наступний матч, проти Ланса 13 лютого, Ігнатенко через несправедливе вилучення тепер пропустить.

Раніше ми писали, що Супряга дебютував в Італії з перемоги, але його назвали найгіршим.