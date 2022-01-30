Бордо підписав українського гренадера із донецького Шахтаря

Півзахисник "гірників" Данило Ігнатенко орендований французьким клубом Бордо

Данило Ігнатенко - гравець Бордо / Фото: офіційний сайт "Бордо"

Орендну угоду підписано з першочерговим правом викупу українського футболіста, повідомляє офіційний сайт Бордо. Французький клуб сподівається, що Данило Ігнатенко зміцнить середню лінію команди.

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Данило Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга, у 2016 році підписав контракт із донецьким Шахтарем.

В ігровій кар'єрі футболіста вже є легіонерський досвід – у сезоні 2019/20 хавбек виступав у складі угорського Ференцвароша.

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З жовтня 2020 Ігнатенко грав в оренді за Дніпро-1. У складі цього клубу він провів 34 матчі у всіх турнірах (31 у чемпіонаті та 3 у Кубку України). У поточному сезоні забив 3 голи у Прем'єр-лізі.

Герои матча Днепр-1 Рух: Игнатенко и Назаренко / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 24-річного футболіста у 700 тисяч євро.

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Раніше ми повідомляли, що швейцарський Базель накинув оком на двох українських футболістів – Данила Сікана із Шахтаря та Владислава Супрягу з Динамо.