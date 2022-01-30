Бордо підписав українського гренадера із донецького Шахтаря

Орендну угоду підписано з першочерговим правом викупу українського футболіста, повідомляє офіційний сайт Бордо. Французький клуб сподівається, що Данило Ігнатенко зміцнить середню лінію команди.
Danylo Ignatenko est bordelais! #BienvenueDanylo https://t.co/AujflkDfw6 pic.twitter.com/1Wi8ovC4wY- FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 30, 2022
Данило Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга, у 2016 році підписав контракт із донецьким Шахтарем.
Далі по темі
В ігровій кар'єрі футболіста вже є легіонерський досвід – у сезоні 2019/20 хавбек виступав у складі угорського Ференцвароша.
З жовтня 2020 Ігнатенко грав в оренді за Дніпро-1. У складі цього клубу він провів 34 матчі у всіх турнірах (31 у чемпіонаті та 3 у Кубку України). У поточному сезоні забив 3 голи у Прем'єр-лізі.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 24-річного футболіста у 700 тисяч євро.
Раніше ми повідомляли, що швейцарський Базель накинув оком на двох українських футболістів – Данила Сікана із Шахтаря та Владислава Супрягу з Динамо.