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Ни за что! Украинца удалили в первом же матче за Бордо (видео)

Андрей Трофимов
6 февраля, 19:37
Спустя девять минут после выхода на поле в дебютной игре за Бордо украинец Даниил Игнатенко увидел перед собой красную карточку, показанную абсолютно не по делу

Игнатенко - жертва судейской ошибки / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинского новичка Бордо Даниила Игнатенко, арендованного у Шахтера, первый матч за новую команду превратился в сущий кошмар.

Бордо в гостях проиграл Реймсу 0:5 в 23-м туре чемпионата Франции.

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Чемпионат Франции, 23 тур
Реймс – Бордо – 5:0
Голы: Экитике, 40, Мунтеси, 46, 76, Матува, 59, Фаc, 62
Удаление: Игнатенко (72, Бордо)

При этом Игнатенко, вышедший на замену на 63-й минуте при счете 0:4, уже спустя девять минут был удален арбитром Энтони Готье.

За что? Ни за что!

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24-летний украинец в подкате едва задел бельгийского защитника Реймса Максима Бузи, однако тот изобразил такие страдания, что рефери купился и сразу же предъявил украинцу красную карточку.

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Шокированный Игнатенко был вынужден покинуть поле.

ВИДЕО УДАЛЕНИЯ ИГНАТЕНКО (3:50)

"Чисто игровой футбольный момент. Игнатенко спереди подкатился и сыграл в мяч. И левая, и правая ноги были согнуты, подобраны под себя. Не было ни выставленной ноги вперед, ни выставленных шипов. Если показывать такие красные карточки, мне непонятно, как футболисты должны использовать подкаты", – приводит слова украинского экс-арбитра ФИФА Сергея Шебека ua-football.

После этого поражения Бордо Даниила Игнатенко скатился в зону вылета чемпионата Франции, занимая второе место с конца.

Следующий матч, против Ланса 13 февраля, Игнатенко из-за несправедливого удаления теперь пропустит.

Ранее мы писали, что Супряга дебютировал в Италии с победы, но его назвали худшим.