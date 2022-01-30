Бордо подписал украинского гренадера из донецкого Шахтера

Полузащитник "горняков" Даниил Игнатенко арендован французским клубом Бордо

Даниил Игнатенко - игрок Бордо / Фото: официальный сайт "Бордо"

Арендное соглашение подписано с первоочередным правом выкупа украинского футболиста, сообщает официальный сайт Бордо. Французский клуб надеется, что Даниил Игнатенко укрепит среднюю линию команды.

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Даниил Игнатенко – воспитанник запорожского Металлурга, в 2016 году подписал контракт с донецким Шахтером.

В игровой карьере футболиста уже есть легионерский опыт – в сезоне 2019/20 хавбек выступал в составе венгерского Ференцвароша.

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С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за Днепр-1. В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины). В текущем сезоне забил 3 гола в Премьер-лиге.

Герои матча Днепр-1 Рух: Игнатенко и Назаренко / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

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Ранее мы сообщали, что швейцарский Базель положил глаз на двух украинских футболистов – Даниила Сикана из Шахтера и Владислава Супрягу из Динамо.