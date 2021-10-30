30 жовтня 46’
Маріуполь 1
Динамо 2
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Боруссія Д --
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Незаконно! Дівчина динамівця показала груди в Instagram

Андрій Трофімов
30 жовтня, 13:34
Кохана словенського легіонера Динамо Беньяміна Вербича виставила в соцмережі дуже відверті фотографії

Відверта фотосессія Альвіни

Модель Альвіна Царенка нещодавно постала в образі Памели Андерсон. А тепер дівчина Беньяміна Вербича виклала в Instagram не менш вражаючі фотографії у спідній білизні.

"Незаконно", – підписала знімки Альвіна.

І справді, за таку відвертість в Instagram можуть і забанити.

Загалом у дівчини дуже багато еротичних фотографій у соцмережах. Вона є моделлю популярного чоловічого журналу Playboy.

Нагадаємо, що у серпні Царенко народила сина. Альбіна та Беньямін не особливо афішують свої стосунки. Але фото із сином Вербич виклав у соцмережі.