Незаконно! Дівчина динамівця показала груди в Instagram

Відверта фотосессія Альвіни

Модель Альвіна Царенка нещодавно постала в образі Памели Андерсон. А тепер дівчина Беньяміна Вербича виклала в Instagram не менш вражаючі фотографії у спідній білизні.

"Незаконно", – підписала знімки Альвіна.

І справді, за таку відвертість в Instagram можуть і забанити.

Загалом у дівчини дуже багато еротичних фотографій у соцмережах. Вона є моделлю популярного чоловічого журналу Playboy.

Нагадаємо, що у серпні Царенко народила сина. Альбіна та Беньямін не особливо афішують свої стосунки. Але фото із сином Вербич виклав у соцмережі.