Незаконно! Девушка динамовца показала грудь в Instagram

Откровенная фотосессия Альвины
Модель Альвина Царенко недавно предстала в образе Памелы Андерсон. А теперь девушка Беньямина Вербича выложила в Instagram не менее впечатляющие фотографии в нижнем белье.
"Незаконно", – подписала снимки Альвина.
И правда, за такую откровенное в Instagram могут и забанить.
В целом у девушки очень много эротичных фотографий в соцсетях. Она является моделью популярного мужского журнала Playboy.
Напомним, что в августе Царенко родила сына. Альбина и Беньямин не особо афишируют свои отношения. Но фото с сыном Вербич выложил в соцсети.