Неймар швидше за Мессі пробився на ЧС-2022. Що відбувається у Південній Америці

Збірна Бразилії святкує в роздягальні вихід на ЧС-2022 / Фото: Instagram

Не лише в Європі проходять відбіркові матчі ЧС-2022. У Південній Америці вже визначилася перша команда, яка поїде на мундіаль.

Збірна Бразилії на своєму полі обіграла Колумбію – 1:0 завдяки голу півзахисника Лукаса Пакети, якому асистував Неймар.

Реклама

Після цієї перемоги бразильці гарантували собі вихід до фінальної частини. Колумбійців, що йдуть п'ятими, вони випереджають на 18 очок за п'ять турів до кінця.

Бразильська команда стала четвертим учасником чемпіонату світу після Катару, Данії та Німеччини. І залишається єдиною збірною, яка не пропустила жодного фінального турніру чемпіонату світу з 1930 року.

Реклама

Цілком ймовірно, що незабаром компанію Бразилії складе і Аргентина Ліонеля Мессі. Найкраща команда Південної Америки-2021 нині йде на другому місці у турнірній таблиці.