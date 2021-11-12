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Неймар быстрее Месси пробился на ЧМ-2022. Что происходит в Южной Америке

Любомир Луканюк
12 ноября, 10:43
Сборная Бразилии – единственная команда, которая еще не пропускала футбольные чемпионаты мира

Сборная Бразилии в раздевалке празднует выход на ЧМ-2022 / Фото: Instagram

Не только в Европе проходят отборочные матчи ЧМ-2022. В Южной Америке уже определилась первая команда, которая поедет на мундиаль.

Сборная Бразилии на своем поле обыграла Колумбию – 1:0, благодаря голу полузащитника Лукаса Пакеты, которому ассистировал Неймар.

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После этой победы бразильцы гарантировали себе выход в финальную часть. Идущих пятыми колумбийцев они опережают на 18 очков за пять туров до конца.

Бразильская команда стала четвертым участником чемпионата мира после Катара, Дании и Германии. И остается единственной сборной, не пропустившей ни одного финального турнира чемпионата мира с 1930 года.

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Вполне вероятно, что скоро компанию Бразилии составит и Аргентина Лионеля Месси. Лучшая команда Южной Америки-2021 сейчас идет на втором месте в турнирной таблице.