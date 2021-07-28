Неможливо було дихати: Світоліна в найтяжких умовах билася за півфінал Олімпіади

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Камілою Джорджі і вихід до півфіналу Олімпіади-2020 в задушливому Токіо

Еліна Світоліна - перша українка у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

У середу, 28 липня, Світоліна переграла італійку Джорджі з рахунком – 6:4, 6:4. Тепер 29 червня за місце в фіналі і гарантовану медаль Еліна посперечається з чешкою Маркетою Вондрусовою.

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"Після перемоги відчуваю дивовижні емоції. Вчора був дуже складний поєдинок, довелося витратити багато енергії протягом останніх трьох матчів. Я вдячна команді, яка наполегливо працювала, щоб допомогти мені відновитися.

Я знала, що Джорджі – складна суперниця. Вона може досить гостро грати, тому потрібно бути фізично підготовленою", – цитує Еліну БТУ



Фото Reuters

"Умови сьогодні були важкими. Не стільки спекотно, скільки душно, дуже складно дихати. Сьогодні була дуже висока вологість, і здавалося, що взагалі неможливо було дихати. Навіть о 9 ранку на розминці було неприємно. Стоїш 2 хвилини на корті і вже повністю мокрий. Потрібно з цим справлятися. Я намагаюся багато пити, робити відновлювальні процедури"



Фото Reuters

Нагадаємо, що Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка зіграє у півфіналі одиночного розряду Олімпіади. Також матч проти Джорджі став першим в Токіо, в якому Еліна перемогла у двох сетах.

Раніше українські сестри-тенісистки програли росіянкам у 1/4 Олімпіади-2020.