Небачений скандал на Олімпіаді: Японія – у прольоті, Росія – на п'єдесталі

Японія залишилася без нагород у змаганнях зі стрибків із трампліну / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Олімпіада в Пекіні точно увійде в історію за кількістю скандалів! Черговий кипіш розгорівся у командних змаганнях зі стрибків із трампліну.

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Результати спортсменок чотирьох команд – Австрії, Німеччини, Норвегії та Японії були анульовані, повідомляє kp.ua.

Не були зараховані спроби японки Сари Таканасі, австрійки Даніели Ірашко-Штольц, німкені Катаріни Альтхаус та норвежки Анні Удіне Стрем. Спортсменки отримали штрафи за екіпірування.

За інформацією джерела, костюми спортсменок не відповідали регламенту. За правилами комбінезони для змагань у цій дисципліні не повинні перевищувати параметри тіла більше ніж на 1 см. Це перший випадок в історії Олімпіад з масової дискваліфікації команд.

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Зазначимо, що Норвегія та Німеччина були одними з головних претендентів на перемогу у змаганнях. Завдяки дискваліфікації фаворитів, золото дісталося Словенії, срібло – спортсменам із команди РОК, бронза – канадцям. І якщо словенці були серед претендентів на медалі, то для росіян та канадців нагороди стали справжнім сюрпризом.

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Збірна Японія, у складі якої виступав олімпійський чемпіон Рею Кобаясі, задовольнилися 4 місцем. Збірна Австрії посіла 5-те, Норвегія – 8-ме, а Німеччина – 9-те.