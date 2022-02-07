Невиданный скандал на Олимпиаде: Япония – в пролете, Россия – на пьедестале

Япония осталась без наград в соревнованиях по прыжкам с трамплина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Зимняя Олимпиада в Пекине точно войдет в историю по количеству скандалов! Очередной кипиш разгорелся в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина.

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Результаты спортсменок четырех команд – Австрии, Германии, Норвегии и Японии были аннулированы, сообщает kp.ua.

Не были засчитаны попытки японки Сары Таканаси, австрийки Даниэлы Ирашко-Штольц, немки Катарины Альтхаус и норвежки Анне Удине Стрем. Спортсменки получили штрафы за экипировку.

По информации источника, костюмы спортсменок не соответствовали регламенту. По правилам, комбинезоны для соревнований в этой дисциплине не должны превышать параметры тела больше чем на 1 см. Это первый случай в истории Олимпиад по массовой дисквалификации команд.

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Отметим, что Норвегия и Германия были одними из основных претендентов на победу в соревнованиях. Благодаря дисквалификации фаворитов, золото досталось Словении, серебро – спортсменам из команды РОК, бронза – канадцам. И если словенцы были среди претендентов на медали, то для россиян и канадцев награды стали настоящим сюрпризом.

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Сборная Япония, в составе которой выступал олимпийский чемпион Рею Кобаяси, довольствовались 4-м местом. Сборная Австрии заняла 5-е, Норвегия – 8-е, а Германия – 9-е.