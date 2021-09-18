Неймовірний успіх українок на чемпіонаті світу з веслування: такого не було сім років!

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова завоювали золото на чемпіонаті світу на байдарках і каное / Фото: Федерація каное України

З 16 по 19 вересня у Копенгагені на озері Багсвард проходить чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное.

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Сьогодні український екіпаж у складі Людмили Лузан та Анастасії Четверикової завоював золото на дистанції 500 м. Переможний час українок – 1.55,85.

Срібні медалі дісталися білоруському дуету, а бронза у кубинських спортсменок.

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Для збірної України це перша медаль вищої проби в олімпійському виді після 2014 року, коли Юрій Чебан став золотим медалістом в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Юрій Чебан із "золотом" Ріо-2016 / Фото: AFP

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 у Токіо українки Лузан і Четверикова завоювали срібло в цій дисципліні. Крім того, Людмила Лузан на Іграх здобула бронзову нагороду в каное-одиночці на дистанції 200 м.

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Reuters

Додамо, що на чемпіонат світу-2021 у Копенгаген приїхали спортсмени з 56 країн світу. Веслярі виступають у 28 видах програми, на дистанціях 200, 500, 1000 і 5000 метрів в одиночках, двійках і четвірках. Крім того, на чемпіонаті світу будуть проведені заїзди в двійках мікст на дистанції 200 метрів.