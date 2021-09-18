18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Неймовірний успіх українок на чемпіонаті світу з веслування: такого не було сім років!

Сергій Шаховець
18 вересня, 13:40
Українські спортсменки завоювали золоту медаль на чемпіонаті світу-2021 з веслування на байдарках і каное

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова завоювали золото на чемпіонаті світу на байдарках і каное / Фото: Федерація каное України

З 16 по 19 вересня у Копенгагені на озері Багсвард проходить чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное.

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Сьогодні український екіпаж у складі Людмили Лузан та Анастасії Четверикової завоював золото на дистанції 500 м. Переможний час українок – 1.55,85.

Срібні медалі дісталися білоруському дуету, а бронза у кубинських спортсменок.

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Для збірної України це перша медаль вищої проби в олімпійському виді після 2014 року, коли Юрій Чебан став золотим медалістом в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Юрій Чебан із "золотом" Ріо-2016 / Фото: AFP

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 у Токіо українки Лузан і Четверикова завоювали срібло в цій дисципліні. Крім того, Людмила Лузан на Іграх здобула бронзову нагороду в каное-одиночці на дистанції 200 м.

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Reuters

Додамо, що на чемпіонат світу-2021 у Копенгаген приїхали спортсмени з 56 країн світу. Веслярі виступають у 28 видах програми, на дистанціях 200, 500, 1000 і 5000 метрів в одиночках, двійках і четвірках. Крім того, на чемпіонаті світу будуть проведені заїзди в двійках мікст на дистанції 200 метрів.

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