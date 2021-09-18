18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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Невероятный успех украинок на чемпионате мира по гребле: такого не было семь лет!

Сергей Шаховец
18 сентября, 13:40
Украинские спортсменки завоевали золотую медаль на чемпионате мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на чемпионате мира на байдарках и каноэ / Фото: Федерация каноэ Украины

С 16 по 19 сентября в Копенгагене на озере Багсвард проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

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Сегодня украинский экипаж в составе Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой завоевал золото на дистанции 500 м. Победное время украинок – 1.55,85.

Серебряные медали достались белорусскому дуэту, а бронза у кубинских спортсменок.

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Для сборной Украины это первая медаль высшей пробы в олимпийском виде после 2014 года, когда Юрий Чебан стал золотым медалистом в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Юрий Чебан с "золотом" Рио-2016 / Фото: AFP

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио украинки Лузан и Четверикова завоевали серебро в этой дисциплине. Кроме того, Людмила Лузан на Играх добыла бронзовую награду в каноэ-одиночке на дистанцию 200 м.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Reuters

Добавим, что на чемпионат мира-2021 в Копенгаген приехали спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступают в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Кроме того, на чемпионате мира будут проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.

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