Невероятный успех украинок на чемпионате мира по гребле: такого не было семь лет!

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на чемпионате мира на байдарках и каноэ / Фото: Федерация каноэ Украины

С 16 по 19 сентября в Копенгагене на озере Багсвард проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

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Сегодня украинский экипаж в составе Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой завоевал золото на дистанции 500 м. Победное время украинок – 1.55,85.

Серебряные медали достались белорусскому дуэту, а бронза у кубинских спортсменок.

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Для сборной Украины это первая медаль высшей пробы в олимпийском виде после 2014 года, когда Юрий Чебан стал золотым медалистом в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Юрий Чебан с "золотом" Рио-2016 / Фото: AFP

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио украинки Лузан и Четверикова завоевали серебро в этой дисциплине. Кроме того, Людмила Лузан на Играх добыла бронзовую награду в каноэ-одиночке на дистанцию 200 м.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Reuters

Добавим, что на чемпионат мира-2021 в Копенгаген приехали спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступают в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Кроме того, на чемпионате мира будут проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.