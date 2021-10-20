19 жовтня 22:00
Порту 1
Мілан 0
19 жовтня 22:00
Атлетіко 2
Ліверпуль 3
19 жовтня 22:00
Аякс 4
Боруссія Д 0
19 жовтня 22:00
Інтер 3
Шериф 1
19 жовтня 22:00
Шахтар 0
Реал 5
19 жовтня 22:00
ПСЖ 3
Лейпциг 2
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Неймовірно сексуально: спортсменка розслабилася біля басейну

Андрій Трофімов
20 жовтня, 09:40
Боєць змішаних єдиноборств Валері Лореда за кілька годин зібрала сотню тисяч лайків за свої знімки в купальнику

Валері Лореда на відпочинку / Фото: Instagram

Одна з найсексуальніших спортсменок MMA Валері Лореда вразила своїх фанатів відвертою фотосесією біля басейну. Раніше українська красуня показала, як змінює купальники кожен день.

З Майамі Валері запостила в Instagram гарячі фото у відвертому купальнику.

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Нагадаємо, що 22-річна Лореда дебютувала в змішаних єдиноборствах у лютому 2019 року. Останній поєдинок вона провела 7 серпня, перемігши американку Тару Графф технічним нокаутом у другому раунді. Всього на її рахунку три перемоги в трьох боях в MMA.

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