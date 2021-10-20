19 октября 22:00
Порту 1
Милан 0
19 октября 22:00
Атлетико 2
Ливерпуль 3
19 октября 22:00
Аякс 4
Боруссия Д 0
19 октября 22:00
Интер 3
Шериф 1
19 октября 22:00
Шахтер 0
Реал 5
19 октября 22:00
ПСЖ 3
Лейпциг 2
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Невероятно сексуально: спортсменка расслабилась у бассейна

Андрей Трофимов
20 октября, 09:40
Боец смешанных единоборств Валери Лореда за несколько часов собрала сотню тысяч лайков за свои снимки в купальнике

Валери Лореда на отдыхе / Фото: Instagram

Одна из самых сексуальных спортсменок MMA Валери Лореда поразила своих фанатов откровенной фотосессией возле бассейна. Ранее украинская красотка показала, как меняет купальники каждый день.

С Майами Валери запостила в Instagram горячие фото в откровенном купальнике.

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Напомним, что 22-летняя Лореда дебютировала в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на ее счету три победы в трех боях в MMA.

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