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Неймовірно приємно! Дар'ї Білодід впали на карту півтора мільйона гривень

Олег Люлька
21 серпня, 11:37
20-річна українська дзюдоїстка відреагувала на виплату їй винагороди за Олімпіаду в Токіо, де вона виборола бронзову медаль

Бронзова призерка Ігор-2020 Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Українські призери Олімпіади в Токіо, що завершилася 8 серпня, вже отримали свої премії від держави.

Про це повідомила Дар'я Білодід, яка посіла третій рядок у змаганнях дзюдоїсток.

"Хочу висловити велику подяку нашій державі за винагороду, яку вже виплатили призерам і чемпіонам ОІ. Неймовірно приємно, що наша країна підтримує спортсменів. Пишаюся тим, що представляю Україну", – написала Білодід в Instagram

Нагадаємо, сумарні премії українським спортсменам за медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо склали майже два мільйони доларів або близько 50 мільйонів гривень.

Премії українцям за медалі на Олімпіаді-2020

  • золото – 125 000 доларів (3,4 млн грн)
  • срібло – 80 000 доларів (2,2 млн грн)
  • бронза – 55 000 доларів (1,5 млн грн)

Найбільше на Олімпіаді в Токіо з українців заробили плавець Михайло Романчук і каноїстка Людмила Лузан, котрі вибороли по дві медалі – сріблу та бронзі. Їм дісталося по 135 тисяч доларів – кожному.

Романчук із сріблом Олімпіади / Фото: Reuters

Людмила Лузан / Фото: Reuters

125 тисяч доларів за єдине для України золото Ігор-2020 отримав борець-депутат Жан Беленюк.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Премії українцям за Ігри-2020. ТОП-5 спортсменів

  • Михайло Романчук – $135 тисяч
  • Людмила Лузан – $135 тисяч
  • Жан Беленюк – $125 тисяч
  • Марта Федіна – $110 тисяч
  • Анастасія Савчук – $110 тисяч

При цьому найдорожчою для українського бюджету в Токіо виявилася бронза українських синхроністок. Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно, що посіли третю сходинку в команді, заробили по 55 тисяч доларів кожна, і $440 тисяч – у сумі.

Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters

Нагадаємо, на Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку. Це найгірший результат нашої країни на літніх Іграх за часи незалежності.

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