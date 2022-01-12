Немає живого місця: боєць MMA з Казахстану у тяжкому стані після побиття ОМОНом

Куат Хамітов постраждав від ОМОНу / Фото: Колаж: Сьогодні

Десять омоновців прорвалися до будинку бійця, побили його, зв'язали руки та ноги та потягли з собою.

Через кілька годин бійця було звільнено. Проте його зовнішній вигляд жахає – обличчя і тіло спортсмена вкрите саднами і ранами, повідомляє Telegram-канал БАСЕ.

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"Він побитий, немає живого місця, на лобі кістка вм'ята в череп. Нічого не пам'ятає, мене запитує: "Мамо, коли я прийшов додому? Звідки я прийшов? Тато каже, жодного живого місця, треба лягати до лікарні", – розповіла мати потерпілого.

Раніше Куат Хамітов відкрито висловлював свою підтримку протестувальникам у Казахстані.

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Нагадаємо, що казахстанські бійці UFC Дамір Ісмагулов та Шавкат Рахмонов підтримали мітинги, які зараз відбуваються у великих містах країни.