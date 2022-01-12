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Немає живого місця: боєць MMA з Казахстану у тяжкому стані після побиття ОМОНом

Олександр Трикіша
12 січня, 00:07
У Мережі з'явилися фото побитого бійця MMA з Казахстану Куата Хамітова, якого сьогодні затримала поліція за звинуваченням в організації заворушень

Куат Хамітов постраждав від ОМОНу / Фото: Колаж: Сьогодні

Десять омоновців прорвалися до будинку бійця, побили його, зв'язали руки та ноги та потягли з собою.

Через кілька годин бійця було звільнено. Проте його зовнішній вигляд жахає – обличчя і тіло спортсмена вкрите саднами і ранами, повідомляє Telegram-канал БАСЕ.

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"Він побитий, немає живого місця, на лобі кістка вм'ята в череп. Нічого не пам'ятає, мене запитує: "Мамо, коли я прийшов додому? Звідки я прийшов?

Тато каже, жодного живого місця, треба лягати до лікарні", – розповіла мати потерпілого.

Раніше Куат Хамітов відкрито висловлював свою підтримку протестувальникам у Казахстані.

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Нагадаємо, що казахстанські бійці UFC Дамір Ісмагулов та Шавкат Рахмонов підтримали мітинги, які зараз відбуваються у великих містах країни.

Що сталося

  • У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану у трьох регіонах, проте протести тривали.
  • Протести у Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли у полон.
  • 5 січня Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.
  • Володимир Путін заявив, що миротворчий контингент ОДКБ залишить Казахстан після виконання своїх завдань, термін залежить від рішення глави республіки.