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Нет живого места: боец MMA из Казахстана в тяжелом состоянии после избиения ОМОНом

Александр Трикиша
12 января, 00:07
В Сети появились фото избитого бойца MMA из Казахстана Куата Хамитова, которого сегодня задержала полиция по обвинению в организации беспорядков

Куат Хамитов пострадал от ОМОНа / Фото: Коллаж: Сегодня

Десять омоновцев прорвались в дом бойца, избили его, связали руки и ноги и утащили с собой.

Спустя несколько часов боец был освобожден. Однако его внешний вид приводит в ужас – лицо и тело спортсмена укрыто ссадинами и ранами, сообщает Telegram-канал БАСЕ.

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"Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помнит, меня спрашивает: "Мама, когда я пришел домой? Откуда я пришел?"

Папа говорит, ни одного живого места, нужно ложиться в больницу", – рассказала мать потерпевшего.

Ранее Куат Хамитов открыто высказывал свою поддержку протестующим в Казахстане.

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Напомним, что казахстанские бойцы UFC Дамир Исмагулов и Шавкат Рахмонов поддержали митинги, которые сейчас проходят в крупных городах страны.

Что произошло

  • В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились.
  • Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
  • 5 января Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.
  • Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан после выполнения своих задач, сроки зависят от решения главы республики.