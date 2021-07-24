Ненудний гороскоп на 24 липня: рішення проблем Близнюків і день згоди для Львів

Астрофіческіе і спортивний прогноз на суботу, 24 липня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні зірки підкажуть, як бути далі, а час покаже!

Гороскоп на сьогодні, 24 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Вчора відбувся перший матч нового чемпіонату України і церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2020. Стандартна фраза про головні змагання чотириріччя сьогодні не до місця. П'ять років поспіль атлети підтримували високу спортивну форму.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ви – єдине ціле з навколишнім світом. Сьогодні у вас є унікальна можливість намацати і управляти тими клавішами, що впливають на ваш душевний стан. Не впадайте в смуток від того, що трибуни на Олімпіаді порожні. Адже власний досвід показує, що якщо не всі вдома, то все одно коли-небудь та зберуться.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Ваша енергія сьогодні переривчаста і непередбачувана. Бажання зібратися ввечері і компанією подивитися перші трансляції з олімпійського Токіо під загрозою – різниця в часі! Але! Підтримуйте олімпійський спокій і читайте наші репортажі з Токіо.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні ви без проблем розберетеся в суті справи, яка вас турбувала на минулому тижні. Виявляється, нічого складного або страшного немає. Проблема вирішиться сама собою, без вашої присутності на роботі. Що зрозуміло – сьогодні субота!

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні навстіж відкриті двері в світ вашої інтуїції і творчості. Ви зможете легко трансформувати, розгадувати, заспокоювати, врівноважувати інших. Так і впоратися зі стресом, перевтомою і емоційними потрясіннями.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні день згоди між вашими думками, вашими діями і вашими словами. Зірки радять: сьогодні Левам показана медитація і креативна візуалізація. Як результат – анти-стрес і аудіо-сесія з улюбленою музикою.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ви переконаєтеся, що Олімпійські ігри виглядають якось незвично. Вас злегка розчарує, що в програмі Ігор немає фігурного катання. Час міняти пріоритети! У цьому допоможуть трансляції з Токіо.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Олімпіада літніх Ігор 2032 року відбудеться в австралійському Брісбені. У житті так багато змін на краще – в цьому знанні ви непохитні! На той час відкриють "безвіз" і на Зелений континент. А сьогодні ви подумки в Токіо!

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СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні вам пощастить більше, ніж всій олімпійській команді США з баскетболу! День буде вдалий, помірного клімату в родині не загрожують ні буревії скандалів, ні антициклони крижаної безмовності в стосунках, ні повені з верхніх поверхів багатоквартирної висотки.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Чи буде цей день вдалим для вас, вирішуєте ви самі. Останній день тижня для вас як підсумок протистояння минулого і сьогодення. Розглядаючи минуле в позитивному світлі, ви побачите, що світ набагато справедливіший, ніж ви думали раніше.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогоднішній день зачарує вас і змусить бажати більшого, що стане невід'ємною частиною вашої життєвої філософії надалі. Зірки спорту, так і зірки, які керують вашим знаком, вимагають вашого якнайшвидшого сходження до сяючих вершин успіху!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ви зацікавлені в душевному успіху і нехтуєте матеріальною стороною життя і, отже, соціальним успіхом. Та парадигма, що чим більше віддаси, тим більше і отримаєш, сьогодні не спрацює. Адже навіть керівництво великої корпорації прийшло до того, що експлуатація олімпійських мотивів і підтримка Ігор зашкодить іміджу Toyota.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Імператор Японії теж з когорти Риб. Вчора він відкрив Олімпіаду. Ви сьогодні не потрапите на гачок, адже не проти подивитися церемонію відкриття по телевізору. І заодно побути імператором у вашій родині зі скіпетром дистанційного керування ТБ в ваших руках.

Дивіться, як 1800 дронів влаштували шоу на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо: