Нескучный гороскоп на 24 июля: решение проблем Близнецов и день согласия для Львов

Астрофический и спортивный прогноз на субботу, 24 июля, для всех знаков зодиака. Сегодня звезды подскажут, как быть дальше, а время покажет!

Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Вчера состоялся первый матч нового чемпионата Украины и церемония открытия Олимпийских Игр-2020. Стандартная фраза о главном соревновании четырехлетия сегодня не к месту. Пять лет кряду атлеты поддерживали высокую спортивную форму.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Вы – единое целое с окружающим миром. Сегодня у вас есть уникальная возможность нащупать и управлять теми клавишами, что влияют на ваше душевное состояние. Не впадайте в печаль от того, что трибуны на Олимпиаде пусты. Ведь собственный опыт показывает, что если не все дома, то все равно когда-нибудь да соберутся.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Ваша энергия сегодня прерывиста и непредсказуема. Желание собраться вечером и компанией посмотреть первые трансляции из олимпийского Токио под угрозой – разница во времени! Но! Соблюдайте олимпийское спокойствие и читайте наши репортажи из Токио.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня вы без проблем разберетесь в сути дела, которое вас тревожило на прошедшей неделе. Оказывается, ничего сложного или страшного нет. Проблема решится сама собой, без вашего присутствия на работе. Что понятно – сегодня суббота!

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня настежь открыта дверь в мир вашей интуиции и творчества. Вы сможете легко трансформировать, разгадывать, успокаивать, уравновешивать других. Так и совладать со стрессом, переутомлением и эмоциональными потрясениями.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня день согласия между вашими мыслями, вашими действиями и вашими словами. Звезды советуют: сегодня Львам показана медитация и креативная визуализация. Как результат – анти-стресс и аудио-сессия с любимой музыкой.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня вы убедитесь, что Олимпийские игры выглядят как-то необычно. Вас слегка разочарует, что в программе Игр нет фигурного катания. Время менять приоритеты! В этом помогут трансляции из Токио.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Олимпиада летних Игр 2032 года пройдет в австралийском Брисбене. В жизни так много изменений к лучшему – в этом знании вы непоколебимы! К тому времени откроют "безвиз" и на Зеленый континент. А сегодня вы мысленно в Токио!

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СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня вам повезет больше, чем всей олимпийской команде США по баскетболу! День будет удачный, умеренному климату в семье не угрожают ни ураганы скандалов, ни антициклоны ледяного безмолвия в отношениях, ни наводнения с верхних этажей многоквартирной высотки.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Будет ли этот день удачным для вас, решаете именно вы сами. Последний день недели для вас как итог противостояния прошлого и настоящего. Рассматривая прошлое в положительном свете, вы увидите, что мир намного справедливее, чем вы думали раньше.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодняшний день очарует вас и заставит желать большего, что станет неотъемлемой частью вашей жизненной философией в дальнейшем. Звезды спорта, так и звезды, управляющие вашим знаком, требуют вашего скорейшего восхождения к сияющим вершинам успеха!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Вы заинтересованы в душевном успехе и пренебрегаете материальной стороной жизни и, следовательно, социальным успехом. Та парадигма, что чем больше отдашь, тем больше и получишь, сегодня не сработает. Ведь даже руководство крупной корпорации пришло к тому, что эксплуатация олимпийских мотивов и поддержка Игр повредит имиджу Toyota.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Император Японии тоже из когорты Рыб. Вчера он открыл Олимпиаду. Вы сегодня не попадетесь на крючок, ведь не прочь посмотреть церемонию открытия по телевизору. И заодно побыть императором в вашей семье со скипетром дистанционного управления ТВ в ваших руках.

Смотрите, как 1800 дронов устроили шоу на открытии Олимпиады-2020 в Токио: