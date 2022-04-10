Нерви на межі. Роналду вибачився за жахливий вчинок

Роналду вибачився за свій вчинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Манчестер Юнайтед як і Кріштіану Роналду переживають не найкращі часи. Команда в останніх семи матчах лише одного разу святкувала перемогу. Останній матч був програний Евертону з Віталієм Миколенком у складі.

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Подібні результати команди вивели із себе навіть Кріштіану Роналду. Після поєдинку португалець не стримався та розбив телефон уболівальника .

/ Фото: premierleague

Але через кілька годин після усвідомлення свого мерзенного вчинку, зірка Манчестер Юнайтед написав величезний пост у Instagram , де пояснив причини своїх дій та вибачився перед фанатом.

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"Впоратися з емоціями у важкі моменти, як той, з яким ми стикаємося зараз, ніколи не буває легко. Тим не менш, ми завжди повинні поважати одне одного, бути терплячими і бути прикладом для всіх молодих людей, які люблять гарну гру. Я хотів би вибачитися за мій зрив і, якщо можливо, я хотів би запросити цього вболівальника подивитися гру на Олд Траффорд на знак чесної гри та спортивної майстерності", – написав Роналду.

А ось українець Віталій Миколенко після матчу поділився словами подяки, адже на нього чекав приємний сюрприз від одного зі стюардів .

Сьогодні відбудеться головна битва всього сезону АПЛ. Манчестер Сіті Олександра Зінченка прийме Ліверпуль . Містяни попереду всього на одне очко, тому цей поєдинок може серйозно вплинути на долю чемпіонства.