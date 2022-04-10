Нервы на пределе. Роналду извинился за ужасный поступок

Роналду извинился за свой поступок / Фото: Коллаж: Сегодня

Манчестер Юнайтед как и Криштиану Роналду переживают не самые лучшие времена. Команда в последних семи матчах, всего один раз праздновала победу. Последний матч был проигран Эвертону с Виталием Миколенко в составе.

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Подобные результаты команды вывели из себя даже Криштиану Роналду. После поединка португалец не сдержался и разбил телефон болельщика.

/ Фото: premierleague

Но спустя несколько часов после осознания своего гнусного поступка, звезда Манчестер Юнайтед написал огромный пост в Instagram, где объяснил причины своих действий и извинился перед фанатом.

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"Справиться с эмоциями в трудные моменты, как тот, з которым мы сталкиваемся сейчас, никогда не бывает легко. Тем не менее, мы всегда должны уважать друг друга, быть терпеливым и быть примером для всех молодых людей, которые любят красивую игру. Я хотел бы извиниться за мой срыв и, если возможно, я хотел бы пригласить этого болельщика посмотреть игру на Олд Траффорд в знак честной игры и спортивного мастерства", – написал Роналду.

А вот украинец Виталий Миколенко после матча поделился словами благодарности, ведь на него ждал приятный сюрприз от одного из стюардов.

Сегодня состоится главная битва всего сезона АПЛ. Манчестер Сити Александра Зинченка примет Ливерпуль. Горожане впереди всего на одно очко, поэтому этот поединок может серьезно повлиять на судьбу чемпионства.