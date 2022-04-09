Сам Роналду капитулировал! Гордон помог Миколенко добиться успеха в Англии

Эвертон сумел прервать неутешительную серию и обыграл дома именитый Манчестер Юнайтед. Украинец Виталий Миколенко отыграл в основе весь матч

Виталий Миколенко не позволил Криштиану Роналду забить Эвертону / Фото: Getty Images

Сегодня состоялся центральный матч субботу в АПЛ, в котором Эвертон принимал Манчестер Юнайтед. Мерсисайдцы загнали себя в сложное положение, скатившись почти в зону вылета.

МЮ же отчаянно цепляется за путевку в ЛЧ, потому легкой прогулки "ириски" точно не ожидали. Как и в предыдущих двух играх Эвертона, с первых минут на поле появился украинец Виталий Миколенко.

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Мерсисайдцы сумели забить в первом тайме и уйти победителем на перерыв. Энтони Гордон принял мяч на углу штрафной и точно пробил по воротам Де Хеа.

Во втором тайме инициатива ожидаемо перешла к Роналду и Ко, однако защита Эвертона действовала успешно. Миколенко – не исключение. Украинец выиграл 2 из 3 единоборств и получил одну из самых высоких оценок в матче (8.0 согласно Fotmob).

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Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Выше лишь у кипера "ирисок" Пикфорда (8.2), совершившего четыре сэйва, а также автора решающего гола Гордона (8.1). Для Виталия это первая победа с Эвертоном в АПЛ.

Итоговые 1:0 позволили ливерпульцам немного отдалиться от зоны вылета на 4 очка. А вот МЮ начинает прощаться с лигочемпионовскими амбициями. Манкунианцы отстают от Арсенала на три балла, однако лондонцы сыграли на две игры меньше.