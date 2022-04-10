Трогательное письмо для Миколенко. Красивый поступок от англичанина

После победного матча Виталия Миколенко ждал приятный сюрприз с помощью для Украины

Трогательное письмо для Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Виталий Миколенко вместе с Эвертоном сотворили небольшую сенсацию в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Команда Фрэнка Лэмпарда обыграла Манчестер Юнайтед с Криштиану Роналду.

Миколенко сильнее Роналду / Фото: premierleague

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После матча на украинского легионера ждал приятный трогательный сюрприз от одного из стюардов. Миколенко получил письмо с поддержкой для Украины. Работник клуба прикрепил к открытке несколько купюр евро, и попросил Миколенко передать помощь украинцам.

Таким образом сотрудник показал свою солидарность с Украиной, а Миколенко не смог сдержать эмоций и поделился позитивной вестью со своими подписчиками в Instagram.

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"Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, которое запало мне в душу. У меня не было слов, когда я его открыл. Я надеюсь, Томми на меня не обидится за этот пост. Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране, и всем людям, которые небезразличны. Слава Украине!"

Эвертон поддерживает Украину / Фото: premierleague

Эвертон Виталия Миколенко также активно поддерживает Украину,клуб до конца сезона будет выступать в специальных футболках с нашивкойлоготипа Украинского комитета по чрезвычайным ситуациям – Ukraine humanitarian appeal.