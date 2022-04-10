Зворушливий лист для Миколенка. Гарний вчинок від англійця

Після переможного матчу на Віталія Миколенка чекав приємний сюрприз з допомогою Україні

Зворушливий лист для Миколенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Віталій Міколенко разом із Евертоном створили невелику сенсацію у рамках 32-го туру чемпіонату Англії. Команда Френка Лемпарда обіграла Манчестер Юнайтед з Кріштіану Роналду.

Миколенко сильніший за Роналду / Фото: premierleague

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Після матчу на українського легіонера чекав приємний зворушливий сюрприз від одного зі стюардів. Миколенко отримав листа з підтримкою для України. Працівник клубу прикріпив до листівки кілька купюр євро та попросив Миколенка передати допомогу українцям.

Таким чином, співробітник показав свою солідарність з Україною, а Миколенко не зміг стримати емоцій і поділився позитивною звісткою зі своїми підписниками в Instagram.

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"Сьогодні після гри я отримав листа від стюарда Томмі, який запав мені в душу. У мене не було слів, коли я його відкрив. Я сподіваюся, Томмі на мене не образиться за цей пост. Хочу ще раз подякувати цьому чоловікові з великим серцем, який намагається допомогти моїй рідній країні, та всім людям, які небайдужі. Слава Україні!"

Евертон підтримує Україну / Фото: premierleague

Евертон Віталія Миколенка також активно підтримує Україну, клуб до кінця сезону виступатиме у спеціальних футболках з нашивкою логотипу Українського комітету з надзвичайних ситуацій – Ukraine humanitarian appeal.