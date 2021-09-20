Несподіваний поворот: УЄФА дали п'ять днів, щоб зняти санкції з Суперліги

Президент УЄФА Александер Чеферін / Фото: Getty Images

УЄФА має офіційно опублікувати на своєму веб-сайті заяву про скасування рішення, інакше Чеферін може бути притягнутий до відповідальності за злочинну непокору.

Читайте також: "Ганебна і балакуча Суперліга не повинна повторитися" – президент УЄФА завдав удар щодо скандального проєкту

На думку судді, УЄФА стоїть поза законом, відкрито просуваючи методи, які ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції, повідомляє Marca.

Реклама

Раніше ми писали, що УЄФА оштрафував клуби, що вийшли з Суперліги. Більшість клубів визнали помилкою створення Суперліги і покаялися перед УЄФА. Вони змушені будуть заплатити грошовий штраф і віддати частину своїх наступних доходів.

А ось Реал, Барселона і Ювентус продовжують судитися з УЄФА. Їм загрожували більш серйозні санкції. Втім, у відповідь клуби заявляли, що футбол помре разом з Суперлігою.