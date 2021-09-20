22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
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Несподіваний поворот: УЄФА дали п'ять днів, щоб зняти санкції з Суперліги

Олександр Трикіша
20 вересня, 23:05
Іспанський суд дав п'ять днів президенту УЄФА Александеру Чеферіну, щоб він зняв всі санкції з клубів-засновників Суперліги, інакше його чекають неприємності

Президент УЄФА Александер Чеферін / Фото: Getty Images

УЄФА має офіційно опублікувати на своєму веб-сайті заяву про скасування рішення, інакше Чеферін може бути притягнутий до відповідальності за злочинну непокору.

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На думку судді, УЄФА стоїть поза законом, відкрито просуваючи методи, які ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції, повідомляє Marca.

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Раніше ми писали, що УЄФА оштрафував клуби, що вийшли з Суперліги. Більшість клубів визнали помилкою створення Суперліги і покаялися перед УЄФА. Вони змушені будуть заплатити грошовий штраф і віддати частину своїх наступних доходів.

А ось Реал, Барселона і Ювентус продовжують судитися з УЄФА. Їм загрожували більш серйозні санкції. Втім, у відповідь клуби заявляли, що футбол помре разом з Суперлігою.

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