22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
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Бавария --
Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
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Неожиданный поворот: УЕФА дали пять дней, чтобы снять санкции с Суперлиги

Александр Трикиша
20 сентября, 23:05
Испанский суд дал пять дней президенту УЕФА Александеру Чеферину, чтобы он снял все санкции с клубов-учредителей Суперлиги, иначе его ждут неприятности

Президент УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

УЕФА должен официально опубликовать на своем веб-сайте заявление об отмене решения, иначе Чеферин может быть привлечен к ответственности за преступное неповиновение.

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По мнению судьи, УЕФА стоит вне закона, открыто продвигая методы, которые ставят под угрозу принцип свободной конкуренции, сообщает Marca.

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Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал клубы, вышедшие из Суперлиги. Большинство клубов признали ошибкой создание Суперлиги и покаялись перед УЕФА. Они вынуждены будут заплатить денежный штраф и отдать часть своих следующих доходов.

А вот Реал, Барселона и Ювентус продолжают судиться с УЕФА. Им грозили более серьезные санкции. Впрочем, в ответ клубы заявляли, что футбол умрет вместе с Суперлигой.

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