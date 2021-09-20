Неожиданный поворот: УЕФА дали пять дней, чтобы снять санкции с Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

УЕФА должен официально опубликовать на своем веб-сайте заявление об отмене решения, иначе Чеферин может быть привлечен к ответственности за преступное неповиновение.

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По мнению судьи, УЕФА стоит вне закона, открыто продвигая методы, которые ставят под угрозу принцип свободной конкуренции, сообщает Marca.

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Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал клубы, вышедшие из Суперлиги. Большинство клубов признали ошибкой создание Суперлиги и покаялись перед УЕФА. Они вынуждены будут заплатить денежный штраф и отдать часть своих следующих доходов.

А вот Реал, Барселона и Ювентус продолжают судиться с УЕФА. Им грозили более серьезные санкции. Впрочем, в ответ клубы заявляли, что футбол умрет вместе с Суперлигой.